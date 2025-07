Sondaggi politici chi prende più voti | Fratelli d'Italia e FI sono in crescita cala il M5s

Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, i partiti si ridisegnano con FdI e FI in netta crescita, mentre il M5S subisce un calo significativo. La fiducia nei confronti di Meloni si erode, attestandosi al 63%. Questi dati dipingono uno scenario politico in rapido movimento, con implicazioni che potrebbero influenzare il futuro dell’Italia. Scopriamo insieme cosa cela questa nuova tendenza elettorale e quali scenari potrebbero delinearsi.

FdI e FI sono in crescita, al 29,8% e al 9,1%, mentre cala il M5S, al 12%. Stabile il Pd. Aumenta invece, la sfiducia nei confronti di Meloni, attestandosi al 63%. Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - crescita - cala - sondaggi

Il mercato dell’AI in Italia vale 760 milioni di euro e gli investimenti sono in crescita - Il mercato dell'intelligenza artificiale in Italia ha raggiunto un valore di 760 milioni di euro, con investimenti in costante crescita.

La media dei sondaggi politici mostra una discesa notevole per Fratelli d'Italia, nell'ultimo mese e mezzo, mentre invece il Partito democratico guadagna terreno Quanto sono distanti e come andrebbero oggi le elezioni: https://fanpa.ge/9ZgYN Vai su Facebook

Sondaggi politici, chi prende più voti: Fratelli d’Italia e FI sono in crescita, cala il M5s; Sondaggi politici, cala tutto il centrodestra. In crescita il M5s; FdI frena la sua corsa nei sondaggi politici mentre Pd e M5S sono in lieve crescita.

Sondaggi politici, chi prende più voti: Fratelli d’Italia e FI sono in crescita, cala il M5s - FdI e FI sono in crescita, al 29,8% e al 9,1%, mentre cala il M5S, al 12%. Da fanpage.it

Sondaggi politici, FdI cala e il Pd cresce: quanto sono distanti e come andrebbero oggi le elezioni - Fratelli d'Italia è oltre il 29% ma registra un calo significativo, mentre il Partito democratico è in crescita, anche se parecchio distante ... Secondo fanpage.it