Sommer Galatasaray l’estremo difensore nerazzurro prossimo al trasferimento in Turchia?

Il futuro di Sommer Galatasaray si fa incerto: l'estremo difensore nerazzurro, protagonista di un'epopea di mercato, sembra vicino al trasferimento in Turchia. Tuttavia, dopo un'avanzata fase di trattativa, tutto si arena improvvisamente. La decisione del club turco di sospendere temporaneamente l’operazione, in accordo con il tecnico Okan Buruk, apre nuovi scenari e lascia i tifosi in attesa di sviluppi. Resta da capire quale sarà il prossimo capitolo di questa complicata trattativa.

Sommer Galatasaray, tutti gli aggiornamenti della trattativa tra il portiere svizzero ed il Club turco: le ultime novitĂ sull’operazione. Sembrava tutto pronto per l’accelerata decisiva di Sommer Galatasaray ma la trattativa con l’ Inter ha subito un brusco rallentamento. Come riportato da Fanatik, il club turco ha deciso di sospendere momentaneamente l’operazione in accordo con il tecnico Okan Buruk, intenzionato a valutare alternative prima di affondare il colpo sull’esperto portiere svizzero. Sommer, 36 anni, è considerato un profilo affidabile per soliditĂ , esperienza internazionale e rendimento costante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Galatasaray, l’estremo difensore nerazzurro prossimo al trasferimento in Turchia?

In questa notizia si parla di: galatasaray - sommer - estremo - difensore

Sommer dopo Calhanoglu, il Galatasaray bussa ancora all’Inter! - Dopo aver conquistato Calhanoglu, il Galatasaray torna alla carica con l’Inter, puntando anche su Yann Sommer.

Che notizia dalla Spagna: Inter su Ter Stegen Il tedesco avrebbe rotto con il Barcellona e ora sarebbe pronto a cambiare aria. A riportarlo è il quotidiano spagnolo El Nacional ? I nerazzurri potrebbe ingaggiarlo cedendo però Yann Sommer. L'estremo dife Vai su Facebook

Prove di intesa con il Galatasaray; Dalla Turchia - Sommer apre al Galatasaray, l'Inter alla cessione: pronto un biennale con opzione; Sommer, l’ipotesi Galatasaray non entusiasma: ecco cosa può fargli cambiare idea.

In Turchia - Galatasaray, in standby l'opzione Yann Sommer: decisione presa in accordo con Okan, i motivi - Il motivo di questa strategia condivisa tra società e allenatore, secondo quanto si legge sul media turco Fanatik, ... Lo riporta msn.com

Dalla Turchia - Sommer apre al Galatasaray, l'Inter alla cessione: pronto un biennale con opzione - Tra le prime scelte del Cim Bom c'è Yann Sommer, esperto estremo difensore sotto contratto con l'Inter fino al 2 ... Come scrive msn.com