Numeri in crescita per il porto merci in aumento di oltre il 6% Crociere | 78mila passeggeri in due mesi

I numeri del Porto di Ravenna si confermano in forte crescita, con un trend positivo che coinvolge merci, movimentazioni e crociere. Nei primi cinque mesi del 2025, sono state movimentate oltre 11 milioni di tonnellate, con un aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente, e 78 mila passeggeri hanno già solcato le sue acque nelle crociere. Questi dati testimoniano una ripresa vigorosa e un porto sempre più strategico nel panorama nazionale ed internazionale.

Numeri in crescita per merci e movimentazioni e ripartenza per le crociere. Sono positivi i numeri del Porto di Ravenna che, nel periodo gennaio-maggio 2025, ha movimentato complessivamente 11.132.362 tonnellate, in aumento del 6,7% (699 mila di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del.

