Netanyahu al lavoro con Trump su Gaza | Allargheremo accordi di Abramo ci saranno stabilità e prosperità

In un clima di tensione e speranze di pace, Netanyahu e Trump si uniscono nel tentativo di stabilizzare Gaza e rafforzare gli accordi di Abramo. Durante un’intervista a Fox News, il premier israeliano ha espresso ottimismo sulla possibilità di raggiungere un cessate il fuoco, alimentando aspettative di stabilità e prosperità nella regione. Le prossime ore potrebbero segnare una svolta decisiva per un conflitto che da troppo tempo affligge il Medio Oriente.

Nel corso di un'intervista a Fox News, rilasciata oggi poco prima dell'incontro con il capo del Pentagono, Pete Hegseth, Netanyahu ha spiegato di credere che "ci siano buone probabilitĂ di raggiungere il cessate il fuoco". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Netanyahu al lavoro con Trump su Gaza: “Allargheremo accordi di Abramo, ci saranno stabilitĂ e prosperità ”

