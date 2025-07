A Cjase Cocèl si rinnova la tradizione della Giornata della Trebbiatura

Domenica 13 luglio, il Museo della Vita Contadina “Cjase Cocèl” di Fagagna riaccende la magia della tradizione con la sua Giornata della Trebbiatura. Un viaggio nel passato che coinvolge tutti, tra suoni, profumi e gesti autentici della vita contadina. Un’esperienza unica per riscoprire le radici della cultura rurale e condividere momenti di nostalgia e convivialità. Non mancate: un appuntamento imperdibile per grandi e piccini!

Domenica 13 luglio il Museo della Vita Contadina “Cjase Cocèl” di Fagagna riporterà i visitatori indietro nel tempo con la tradizionale Giornata della Trebbiatura, un appuntamento che rievoca i gesti, i suoni e i sapori della vita contadina di un tempo. L’evento, organizzato dall’Ecomuseo della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: cjase - cocèl - giornata - trebbiatura

A FAGAGNA RIVIVE LA TRADIZIONE: DOMENICA 13 TORNA LA GIORNATA DELLA TREBBIATURA A CJASE COCÈL Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://friulioggi.it/fagagna/a-fagagna-rivive-la-tradizione-do Vai su X

CE CRODISTU DI FÂ?! Spettacolo teatrale in lingua friulana 5 luglio ? ore 20:30 (con visita guidata alle 21:30) Museo Cjase Cocèl Lo spettacolo racconta la vita di un agricoltore dei giorni nostri, interpretato da Federico Scridel, alle prese tra tradizion Vai su Facebook