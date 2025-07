Tour de France Evenepoel show a cronometro Batosta per Vingegaard bene Pogacar | la classifica generale

Il Tour de France 2025 si accende con una cronometro spettacolare a Caen, dove Remco Evenepoel si impone con un tempo di 36'42", confermando la sua supremazia contro specialisti come Vingegaard e Pogacar. La prova non solo cementa il suo ruolo di leader, ma infligge anche una batosta significativa al danese, mentre la classifica generale inizia a delinearsi con freddezza e suspense. La corsa è ormai entrata nel vivo, e le emozioni sono garantite fino all’ultima pedalata.

Caen (Francia), 9 luglio 2025 - La tappa 5 propone la prima delle due cronometro del Tour de France 2025, di fatto l'unica per specialisti veri, proprio come Remco Evenepoel: il campione iridato, olimpico e nazionale della specialità non delude e va a conquistare la prova contro il tempo grazie al suo eccellente 36'42", che spegne i sogni di gloria di Edoardo Affini, indietro di 33", per un digiuno, quello dell'Italia alla Grande Boucle, destinato dunque a proseguire il secondo posto di Jonathan Milan di due giorni fa. Esiste poi un'altra gara nella gara, quella legata alla classifica generale, a sua volta scalata da Evenepoel, seppur senza riuscire a raggiungere in questa frazione la maglia gialla come sognato alla vigilia del Tour de France 2025: il simbolo del primato passa, come prevedibile, dalle spalle di Mathieu Van Der Poel a quelle di Tadej Pogacar, che guadagna 1'05" nel testa a testa a distanza con un Jonas Vingegaard in crisi come non mai in una cronometro della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net