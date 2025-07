Zelensky vede Mattarella | Pieno sostegno a Kiev E il Papa offre il Vaticano per i colloqui di pace

Mentre Zelensky incontra Mattarella per rafforzare il sostegno di Roma a Kiev, il Papa offre il Vaticano come sede per i colloqui di pace, in un momento di tensioni crescenti e di speranze di dialogo. Con Donald Trump che attacca Putin e nuove offensive contro la capitale ucraina, il mondo si avvicina a una cruciale conferenza sulla ricostruzione. La scena internazionale si prepara a scrivere nuovi capitoli di questa complessa crisi.

Nuova pioggia di fuoco su Kiev, all'indomani delle dure dichiarazioni di Donald Trump sul presidente russo Vladimir Putin. Secondo il leader di Washington, che ha invocato di nuovo sanzioni contro la Federazione, il capo del Cremlino "dice un sacco di stronzate" e "sta uccidendo troppe persone". Intanto, si prepara a Roma la conferenza sulla ricostruzione del Paese invaso che inizierĂ domani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zelensky vede Mattarella: "Pieno sostegno a Kiev". E il Papa offre il Vaticano per i colloqui di pace

