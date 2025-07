Arezzo Nuoto brilla ai Regionali Esordienti A | pioggia di medaglie al femminile

Un weekend indimenticabile per Arezzo Nuoto ai Campionati Regionali Esordienti A a Chianciano Terme, dove le giovani promesse hanno conquistato una pioggia di medaglie al femminile. La squadra, compatta e determinata, ha dimostrato talento e grinta, regalando emozioni e prestigio alla città . Il futuro dello sport acquatico locale si intravede già all’orizzonte: e la stagione è appena iniziata…

Arezzo, 9 luglio 2025 - Un campionato regionale esordienti A da incorniciare per l' Arezzo Nuoto quello che si è svolto al 3 al 5 luglio nella piscina olimpionica di Chianciano Terme. Ottime le prestazioni dell'intera squadra, che si è dimostrata compatta, determinata e ricca di giovani talenti pronti a spiccare il volo. Anzi, il tuffo. Gli atleti e le atlete dei gruppi di Arezzo (che si allenano alla piscina del Pantano) e di Rapolano Terme (attivi nella vasca comunale) hanno dato prova di grande crescita tecnica e spirito agonistico, conquistando diverse medaglie e piazzamenti di rilievo. Spiccano i risultati del settore femminile, in particolare quelli di Ginevra Gjokeja, autentica protagonista della manifestazione con quattro ori conquistati nei 100 farfalla, 100 dorso, 400 e 200 misti, un argento nei 200 dorso e un bronzo nella staffetta 4x100 stile libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Nuoto brilla ai Regionali Esordienti A: pioggia di medaglie al femminile

