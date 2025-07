Wimbledon la giornata degli azzurri | Sinner vince il tiebreak con Shelton 1-0 al via Cobolli-Djokovic 2-2 LIVE

Stanno dando vita a una giornata indimenticabile per il tennis italiano a Wimbledon. Jannik Sinner, malgrado un infortunio al gomito, si affronta con Shelton in un tiebreak decisivo, mentre Flavio Cobolli si prepara per un match tutto da scoprire contro Djokovic. La passione, la tenacia e il talento degli azzurri si fanno sentire in questo grande palcoscenico. La sfida tra i nostri campioni sta scrivendo la storia del tennis italiano, e il meglio deve ancora arrivare.

Giornata memorabile per la storia del tennis italiano. Sui campi di Wimbledon, giocano in contemporanea i rispettivi quarti di finale il numero uno al mondo, Jannik Sinner (con tanto di fascia al gomito malandato dopo la partita vinta grazie ko di Dimitrov agli ottavi) e Flavio Cobolli. Il tennista altoatesino è impegnato contro il bombardiere statunitense Shelton, mentre l'underdog azzurro se la.

