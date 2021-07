Future USA contrastati. Focus su trimestrali (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo un rimbalzo rispetto al sell-off di lunedì, l’andamento dei Future USA segnala che oggi il mercato americano aprirà contrastato. Gli investitori sono concentrati su una nuova ondata di trimestrali, con diversi colossi che hanno diffuso i dati prima dell’apertura del mercato. Sia Johnson & Johnson che Coca-Cola hanno rivisto al rialzo la propria guidance. Risultati positivi anche per Verizon e Chipotle, mentre Netflix ha deluso il mercato. Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,17% a 34.457 punti, mentre quello sullo S&P 500 è piatto a 4.316 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un ribasso dello 0,34% a 14.673 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo un rimbalzo rispetto al sell-off di lunedì, l’andamento deiUSA segnala che oggi il mercato americano aprirà contrastato. Gli investitori sono concentrati su una nuova ondata di, con diversi colossi che hanno diffuso i dati prima dell’apertura del mercato. Sia Johnson & Johnson che Coca-Cola hanno rivisto al rialzo la propria guidance. Risultati positivi anche per Verizon e Chipotle, mentre Netflix ha deluso il mercato. Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,17% a 34.457 punti, mentre quello sullo S&P 500 è piatto a 4.316 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un ribasso dello 0,34% a 14.673 ...

Petrolio: Wti e Brent +1,3%, prosegue rimbalzo in attesa scorte Usa Cosi', dopo un avvio poco mosso, i future del Wti settembre salgono dell'1,35% a 68,11 dollari al barile, mentre il Brent di pari scadenza torna sopra i 70 dollari e si attesta in aumento dell'1,33% ...

Rischio Ribasso per l’Euro Dollaro in Vista della BCE Il cambio euro dollaro sembra consolidarsi al di sotto di 1,1800 e prima dell’importante appuntamento per l’Eurozona inizia a mostrare i primi cedimenti per una continuazione del ribasso.

