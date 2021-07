Florida Cup | forfait Arsenal ma l’Inter parte lo stesso

Advertising

interxlauti : RT @fcin1908it: FCIN1908 – Florida Cup, l’Inter conferma la presenza: domani la partenza - SBertagna : RT @fcin1908it: FCIN1908 – Florida Cup, l’Inter conferma la presenza: domani la partenza - marifcinter : RT @fcin1908it: FCIN1908 – Florida Cup, l’Inter conferma la presenza: domani la partenza - sportface2016 : #FloridaCup, forfait #Arsenal ma l'#Inter parte lo stesso - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: forfait Arsenal, ma Inter parte per la Florida Cup Confermati programmi dei nerazzurri, volo previsto domani -

Ultime Notizie dalla rete : Florida Cup

Dopo il forfait dell'Arsenal a causa di alcuni giocatori risultati positivi al Covid 19, il club nerazzurro mantiene intatta la tabella di marcia verso lache vedrà l'Inter impegnata ...Non arrivano novità per ciò che concerne la partecipazione dell'Inter alla. Confermata la partenza per domattina L'Inter di Simone Inzaghi è in fase di preparazione in vista della prossima stagione, che dovrà essere quella della difesa del titolo. Intanto dopo le ...Nessun cambio di programma per l'Inter che domani mattina partirà per la tournée estiva negli Stati Uniti. (ANSA) ...L'Inter domani dovrebbe partire per la Florida Cup ma il ritiro dell'Arsenal non convince. Intanto comunicato dell'organizzazione sui gunners ...