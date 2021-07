Epic Games acquisisce Sketchfab, piattaforma per condividere contenuti 3D – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) Epic Games ha comprato Sketchfab, una piattaforma per condividere contenuti 3D, nell’ottica della creazione del famoso metaverso creativo.. Epic Games continua la sua espansione con l’acquisizione di Sketchfab, anche in questo caso senza concentrarsi su una compagnia prettamente videoludica ma annettendo in questo modo un elemento strategico di grande importanza nell’ambito della condivisione, distribuzione e vendita di contenuti creativi in 3D, VR e AR. L’acquisto di Sketchfab segue il percorso visto ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021)ha comprato, unaper3D, nell’ottica della creazione del famoso metaverso creativo..continua la sua espansione con l’acquisizione di, anche in questo caso senza concentrarsi su una compagnia prettamente videoludica ma annettendo in questo modo un elemento strategico di grande importanza nell’ambito della condivisione, distribuzione e vendita dicreativi in 3D, VR e AR. L’acquisto disegue il percorso visto ...

