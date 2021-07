Elisabetta Canalis torna in tv: ecco quando e in quali vesti la vedremo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Elisabetta Canalis è da poco rientrata in Italia dall’America, per il suo ritorno alla tv italiana, e a parlarne è lei stessa in un’intervista esclusiva concessa ad un noto giornale nostrano. Nell’intervento, in particolare, la showgirl spiega che manca poco al suo sbarco negli Stati Uniti dove raggiungerà la sua attuale residenza condivisa con il marito statunitense. Ma il sogno italiano per lei resta. Questo lo palesa non solo dicendosi grata per l’offerta della conduzione al timone di un programma tv italiano, che ha accettato volentieri, ma anche per il desiderio di riavere la residenza nel Belpaese insieme al resto della famiglia. Tutti particolari ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 luglio 2021)è da poco rientrata in Italia dall’America, per il suo ritorno alla tv italiana, e a parlarne è lei stessa in un’intervista esclusiva concessa ad un noto giornale nostrano. Nell’intervento, in particolare, la showgirl spiega che manca poco al suo sbarco negli Stati Uniti dove raggiungerà la sua attuale residenza condivisa con il marito statunitense. Ma il sogno italiano per lei resta. Questo lo palesa non solo dicendosi grata per l’offerta della conduzione al timone di un programma tv italiano, che ha accettato volentieri, ma anche per il desiderio di riavere la residenza nel Belpaese insieme al resto della famiglia. Tutti particolari ...

