Covid: cabina regia e Cdm in stand-by, su green pass muro Regioni/Adnkronos (2) (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - La distanza con le Regioni è tangibile, difficile da accorciare. Per bar e ristoranti, ad esempio, il governo vuole introdurre il green pass, anche se solo per i tavoli all'interno e pur con una sola dose, lasciando comunque libere le consumazioni al bancone o all'esterno del locale. E questo anche in zona bianca: una presa di posizione che fa storcere il naso al fronte dei governatori. E poi ci sono le tappe, da qui a settembre, che il governo intende indicare per rendere più stringente l'uso del certificato verde, complice il rientro a scuola nonché il ritorno dalle vacanze agostane. E che nelle ultime ore ...

IlContiAndrea : Entro mercoledì cabina di regia per #GreenPass (vaccinati, chi è guarito dal Covid, o tampone negativo nelle ultime… - TV7Benevento : Covid: cabina regia e Cdm in stand-by, su green pass muro Regioni/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Covid: cabina regia e Cdm in stand-by, su green pass muro Regioni/Adnkronos... - Radio1Rai : ??#Covid Si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a dispos… - PrimaCommunica2 : Misure anti-Covid: slitta a domani la Cabina di regia per il nuovo decreto. Incognita Zona Gialla -