Coppa Italia 2021 2022 | turno preliminare | programma | date | orari e tv

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La Lega Serie A ha pubblicato ilcompleto deldella. Il nuovo regolamento del torneo prevede questi quattro spareggi tra otto compagini di Serie B e Serie C per andare a comporre il tabellone del primodella competizione nazionale. La gara d’apertura sarà Como-Catanzaro sabato 7 agosto alle ore 19. Domenica 8 agosto alle ore 18.30 Ternana-Avellino, alle ore 19 Perugia-Sudtirol, alle ore 20.30 Padova-Alessandria. Per quanto riguarda la diretta tv, Mediaset detiene i diritti dei turni più prestigiosi, ...

Advertising

CB_Ignoranza : Si è giocata ieri sera a Roma la finale di Coppa Italia di Calcio a 8 tra la Totti Sporting Club e la Lazio. Dopo i… - AzzurreFIGC : ?? Tra 2? mesi le #Azzurre debutteranno nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2023 ???? ??? 17 settembre |… - tancredipalmeri : Stanno tentando di organizzare una finale di Coppa Intercontinentale per Nazioni, un’Italia-Argentina da giocarsi a Napoli. Mica male - sportface2016 : #CoppaItalia 2021/2022, il programma del turno preliminare - vardhan20066 : RT @DiMarzio: #CoppaItalia | Tutto quello che c'è da sapere sull'inizio della competizione -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Commenta per primo Parte la2021/22 . Il 7 agosto, alle 19, il Como ospita il Catanzaro (si giocherà a Novara causa lavori di manutenzione al Sinigaglia, casa dei lariani). Poi domenica 8 agosto tocca a Ternana - ...... acquistato per 35 milioni dall'Udinese e fresco vincitore dellaAmerica con la maglia dell'... In, per cinque stagioni con la maglia dei friulani, De Paul ha fatto molto bene, riuscendo ad ...Atletico Madrid, Diego Simeone in vista della prossima stagione di Liga: "De Paul farà bene, Real e Barcellona non possono più sbagliare".Nel giardino di casa sua, i campi in terra rossa del tennis club Cagliari dove ha esordito in coppa Davis e conquistato lo scorso aprile il torneo ATP250, in qualche modo c’è anche Lorenzo Sonego. Il ...