Autostrade per l'Italia - Antitrust avvia procedimento di inottemperanza per la mancata riduzione dei pedaggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Antitrust mette nel mirino Autostrade per l'Italia per il mancato taglio dei pedaggi nelle tratte soggette a problemi di viabilità per lavori di manutenzione straordinari. In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti della concessionaria autostradale prossima a passare sotto il controllo della Cassa Deposititi e Prestiti. La diffida di marzo. Il procedimento - spiega l'ente guidato da Roberto Rustichelli - è stato aperto per inottemperanza alla diffida che ...

