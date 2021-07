Auto usate | la tentazione è forte Agli italiani piacciono di seconda mano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra la crisi economica post pandemica e gli incentivi stanziati dal governo nel decreto Sostegni bis, l’acquisto di un’usata sembra essere considerata dun’alternativa sempre più interessante per sostituire il proprio veicolo. Stando a quanto emerso da un’indagine svolta dalla società di consulenza Areté, almeno 4su 10 sono intenzionati ad acquistare un’usata, il 34% di questi per ragioni economiche e il 22% per passare a una categoria superiore a quella del veicolo attuale, ma senza eccedere nella spesa. Del resto, se il governo dovesse procedere all’applicazione degli ...