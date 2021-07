Atp Umago 2021 | programma e orari di giovedì 22 luglio con Mager

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di22. In campo la testa di serie numero 3, Filip Krajinovic, opposto al meno quotato moldavo Radu Albot; di scena anche Dusan Lajovic, testa di serie numero 2, che dovrà vedersela Bernabé Zapata Miralles. In campo Gianluca, italiano, il quale sfiderà Daniel Altmaier. Da non perdere, inoltre, lo scontro tra Carlos Alcaraz e Andrej Martin. Di seguito lazioni ufficiali del torneo attualmente in corso in ...