Amici 20, Sangiovanni ironizza su Aka7even: cos’è successo con “Loca” – VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sangiovanni e Aka7even sono stati finalisti di Amici 20, a distanza di mesi il cantante di Malibu ironizza sul brano del compagno d’avventura Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amazon Music Italia (@amazonmusicit) Sangiovanni reduce dal successo di Amici 20 è in giro per l’Italia per presentare il suo album L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)sono stati finalisti di20, a distanza di mesi il cantante di Malibusul brano del compagno d’avventura Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amazon Music Italia (@amazonmusicit)reduce daldi20 è in giro per l’Italia per presentare il suo album L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GiuseppeporroIt : Amici 20, Sangiovanni ironizza su una frase contenuta nel testo di Loca di Aka7even (VIDEO) #amici20 #sangiovanni… - reinadelnulla : bene sangiovanni, sai come trattare nuovi amici importanti a quanto vedo - infoitcultura : Amici 20, Sangiovanni confessa: 'Per me è una sconfitta enorme' - ZonNapoli : #Gossip #Amici2020 #Sangiovanni ha litigato con #Tancredi? La risposta nel nostro sito!!! - MondoTV241 : Amici 20, Sangiovanni confessa: 'Per me è una sconfitta enorme perché..' #sangiovanni #amici20 -