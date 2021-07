Zola: «Il Napoli può lottare per lo scudetto. Se Koulibaly resta la squadra è ottima» (Di martedì 20 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Gianfranco Zola. Dice di aspettarsi un campionato molto aperto, dato che tra le grandi squadre di Serie A c’è molto equilibrio. «Aperta, molto incerta. Vedo equilibrio tra le grandi». Per lui in pole per lo scudetto continua ad esserci l’Inter. Ma non è sola nella corsa. «L’Inter perché io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire». Su Spalletti al Napoli: incanterà De Laurentiis? «Se Koulibaly resta, e credo di sì, la squadra ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Gianfranco. Dice di aspettarsi un campionato molto aperto, dato che tra le grandi squadre di Serie A c’è molto equilibrio. «Aperta, molto incerta. Vedo equilibrio tra le grandi». Per lui in pole per locontinua ad esserci l’Inter. Ma non è sola nella corsa. «L’Inter perché io metto sempre i detentori dellocome favoriti. E poi Milan, Juve,e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire». Su Spalletti al: incanterà De Laurentiis? «Se, e credo di sì, la...

Advertising

napolista : Alla Gazzetta dello Sport: «Osimhen è perfetto per Spalletti, attacca gli spazi con i tempi giusti, e Insigne ha il… - DamanDazLen1 : RT @museodiemozioni: L’ultima volta di Maradona al San Paolo con la maglia del Napoli Napoli Bari 1990-91 1-0 Zola su assist di Diego http… - Riquelmista10BJ : RT @museodiemozioni: L’ultima volta di Maradona al San Paolo con la maglia del Napoli Napoli Bari 1990-91 1-0 Zola su assist di Diego http… - senticp : Gianfranco Zola, per la rubrica YouTube What I Wore, ripercorre la sua carriera calcistica maglia dopo maglia: dal… - museodiemozioni : L’ultima volta di Maradona al San Paolo con la maglia del Napoli Napoli Bari 1990-91 1-0 Zola su assist di Diego -