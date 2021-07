Taranto, muore operaio di 31 anni folgorato da una scossa da 20mila volt un mese fa (Di martedì 20 luglio 2021) Matteo Candidi era al lavoro per il ripristino di un cavo di media tensione per conto di una ditta appaltatrice dell’Enel. Era sopravvissuto anche grazie al primo soccorso di un collega e di un poliziotto ma dopo un mese di agonia e ustuioni sul 90 per cento del corpo è morto al… Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021) Matteo Candidi era al lavoro per il ripristino di un cavo di media tensione per conto di una ditta appaltatrice dell’Enel. Era sopravvissuto anche grazie al primo soccorso di un collega e di un poliziotto ma dopo undi agonia e ustuioni sul 90 per cento del corpo è morto al… Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Taranto muore Velletri, Matteo non ce l'ha fatta: muore dopo 3 settimane in rianimazione Si chiamava Matteo aveva 31 anni e nella sua comunità, Velletri , era ben voluto da tutti. Faceva l'elettricista, prima lì ai Castelli Romani e poi giù in Puglia: a Taranto. Proprio in terra straniera lo scorso 26 giugno Matteo era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro .

