Sempre più specifiche dello Xiaomi Mi MIX 4 | si aggiungono altri pezzi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 luglio 2021) LoMi MIX 4 è tra gli smartphone più attesi, che dovrebbe arrivare nel corso dell’estate, e presentare, però, un prezzo leggermente più alto rispetto alle cifre cui il produttore cinese ci ha abituato negli scorsi anni. Secondo il noto leaker ‘Panda is bald’, il dispositivo non dovrebbe integrare uno schermo secondario, ma un unico pannello con diagonale da 6.67 pollici con risoluzione FullHD (1080p) iperboloide (cosa che sembrava essere stata smentita negli ultimi rumors, ma che viene ripresa in questo caso specifico). A muovere i fili del telefono sarà il processore Snapdragon 888+ 5G di Qualcomm, con una batteria da 5000mAh in grado di supportare la ricarica ...