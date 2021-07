Secondo l’Équipe, Barcellona e Juventus lavorano a uno scambio Dybala-Griezmann (Di martedì 20 luglio 2021) Il Barcellona e la Juventus hanno iniziato a prendere contatti per avviare uno scambio tra Antoine Griezmann e Paulo Dybala. È quanto riportato stamattina dal quotidiano francese “l’Équipe”. I blaugrana stanno continuando, dunque, a cercare di disfarsi del classe 1991 che sin da subito non è mai riuscito a convincere il proprio allenatore né i L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Ile lahanno iniziato a prendere contatti per avviare unotra Antoinee Paulo. È quanto riportato stamattina dal quotidiano francese “”. I blaugrana stanno continuando, dunque, a cercare di disfarsi del classe 1991 che sin da subito non è mai riuscito a convincere il proprio allenatore né i L'articolo

ZZiliani : Secondo l'Equipe sarebbe in atto questo scambio. Detto che #Griezmann guadagna 16 milioni netti + bonus e #Dybala 7… - AlfonsoFofo60 : RT @ZZiliani: Secondo l'Equipe sarebbe in atto questo scambio. Detto che #Griezmann guadagna 16 milioni netti + bonus e #Dybala 7, la doman… - SciabolataFFP : Secondo L'Equipe #Juventus e #Barcellona starebbero pensando ad uno scambio di #calciomercato abbastanza clamoroso:… - JManiaSite : Secondo L'Equipe, il #Barcellona spinge per scambiare #Griezmann con #Dybala: la posizione della #Juventus ?? - atuttocalcio360 : #Calciomercato #Flashdimercato Il #Barcellona secondo il giornale #Francese l'#equipe, starebbe per presentare la…

