Riforma della Giustizia, Cartabia: "La riforma va fatta, lo status quo non è un'opzione" (Di martedì 20 luglio 2021) A Montecitorio le audizioni di Gratteri e De Raho. Tra le criticità indicate quelle relative ai tempi per le indagini preliminari, soprattutto nei casi di inchieste su mafia, terrorismo o corruzione. Altra questione nevralgica i tempi di prescrizione: "Il 50% dei processi dichiarati improcedibili in appello". Dai gruppi parlamentari presentati 916 subemendamenti Leggi su rainews (Di martedì 20 luglio 2021) A Montecitorio le audizioni di Gratteri e De Raho. Tra le criticità indicate quelle relative ai tempi per le indagini preliminari, soprattutto nei casi di inchieste su mafia, terrorismo o corruzione. Altra questione nevralgica i tempi di prescrizione: "Il 50% dei processi dichiarati improcedibili in appello". Dai gruppi parlamentari presentati 916 subemendamenti

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il professor @GiuseppeConteIT. Durante il… - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - riccardomagi : Ora in commissione Affari Cost a fare battaglia perché nel DL #Semplificazioni ci sia una vera semplificazione per… - zannazyu : RT @GuidoCrosetto: Sulla riforma della Giustizia sia sta giocando una lotta di potere spaventosa. Chi lo detiene dal 1994 non vuole perdere… - piera_bz : RT @fabriziobarca: Garantire subito una'ragionevole durata del processo' è imperativo per tutelare sacrosanto diritto degli inquisiti Ma p… -