New Dreams a Cervia con Briga | Random | Shade e molti altri | di cosa si tratta

La nazionale New Dreams a Cervia scende in campo, o meglio in spiaggia, a favore della Fondazione Marco Simoncelli. Il torneo di beach Soccer si terrà presso la spiaggia privata BLECK 2.10 del Grand Hotelore 16.00; l'ingresso è a pagamento e costa 10 €. Tanti gli artisti, i musicisti e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno aderito all'associazione New Dreams. Tra questi, a Cervia ci saranno: Boro Boro, Andrea Damante, Shade, Andrea Zelletta, Federica Carta e Mydrama, Valerio Mazzei, Briga, Random, Alice De Bortoli, Diego Lazzari, Matt & Bise.

