Lucca Comics & Games 2021 tornerà in presenza

Quattro giorni per vivere le proprie passioni, nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole. la nuova edizione di Lucca Comics & Games 2021 si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre. Dopo la rivoluzione di Lucca ChanGes 2020 - che ha permesso di andare oltre le limitazioni portando il Festival nei Campfire di tutta Italia, sulla Rai e online - Lucca Comics & Games 2021 torna nella città da cui prende il nome, dal vivo, con eventi, incontri e appuntamenti in presenza.

Ultime Notizie dalla rete : Lucca Comics In uscita per Bao il quinto volume di Gideon Falls Di questa serie, che nel 2018 è valsa a Lemire il premio Gran Guinigi come Miglior Sceneggiatore al Lucca Comics & Games, sono stati realizzati diversi spin - off tra cui Sherlock Frankenstein e la ...

REAL! " A Ghostbusters Tale: l'anteprima del film al Cartoon Day di Roma Real! - A Ghostbusters Tale sarà presentato in anteprima al Cartoon Day , sabato 24 luglio alle ore 18:00 nello scenario di Cinecittà World. Dopo il "test" a Lucca Comics & Games, il film, "fan - sequel" italiano degli Acchiappafantasmi, approda nella città che gli ha fatto da sfondo, Roma , come evento di punta della giornata dedicata agli eroi dei ...

