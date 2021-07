Advertising

tuttosport : Addio ad #AntonioCanese: la #Juve piange il suo cuoco ufficiale ?? - sportli26181512 : #Juve, addio ad Antonio Canese: era il cuoco ufficiale: Lo storico chef si è spento all'età di 68 anni: era conside… - junews24com : L'arbitro Calvarese dice addio al calcio: l'ultima partita fu Juve Inter - - Karen__Green_ : RT @framiriello: Calvarese ha chiuso la carriera consegnando la Champions alla Juve, più determinante lui di Buffon al suo addio - framiriello : Calvarese ha chiuso la carriera consegnando la Champions alla Juve, più determinante lui di Buffon al suo addio -

Corriere dello Sport

TORINO - Lutto nel mondo. A 68 anni si è spento Antonio Canese , proprietario del ristorante "La Marina", a Porto Venere, e cuoco storico del club bianconero . Aveva accompagnato la Vecchia Signora in numerose trasferte, ...Si è spento la mattina del 19 luglio, a soli 68 anni, Antonio Canese, cuoco ufficiale della Juventus . Oggi si sono svolti i funerali in piazza Spallanzani, a Porto Venere, dove gestiva il ristorante ...Calvarese è stato il protagonista delle polemiche arbitrali durante Juventus-Inter del 15 maggio scorso Come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Gianpaolo Calvarese si è dimesso come arbitro dopo ...Cristiano Ronaldo. notizia clamorosa per quanto riguarda il suo futuro. Stavolta ci siamo, è tutto concordato. Sarà addio con la Juventus ...