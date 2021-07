In Francia è allarme variante Delta: +150% di contagi in una settimana. Il governo: «È una quarta ondata» (Di martedì 20 luglio 2021) Solo ieri, al termine del Consiglio dei ministri, il portavoce dell’esecutivo francese, Gabriel Attal, ha dichiarato che la Francia è ormai entrata «nella quarta ondata del virus». E oggi, 20 luglio, il ministro della Salute francese Olivier Véran ha confermato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18mila nuovi casi, descrivendola come un’impennata «mai vista» dovuta alla variante Delta. Solo una settimana fa, i nuovi casi di contagio nel Paese si attestavano sotto le 7.000 unità giornaliere. «Questo – ha proseguito il ministro Veran – equivale a un aumento della ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Solo ieri, al termine del Consiglio dei ministri, il portavoce dell’esecutivo francese, Gabriel Attal, ha dichiarato che laè ormai entrata «nelladel virus». E oggi, 20 luglio, il ministro della Salute francese Olivier Véran ha confermato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18mila nuovi casi, descrivendola come un’impennata «mai vista» dovuta alla. Solo unafa, i nuovi casi dio nel Paese si attestavano sotto le 7.000 unità giornaliere. «Questo – ha proseguito il ministro Veran – equivale a un aumento della ...

Advertising

ZPeppem : RT @Open_gol: È allarme in Francia per la nuova ondata di contagi legati alla variante Delta - robertopontillo : RT @Open_gol: È allarme in Francia per la nuova ondata di contagi legati alla variante Delta - Open_gol : È allarme in Francia per la nuova ondata di contagi legati alla variante Delta - MassMing : Allarme, un incendio in Francia e non è una chiesa - ReTwitStorm_ita : #Green Pass, in #Francia è boom per il #Mercato #Delle #Certificazioni #False: #Allarme in Italia -