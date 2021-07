Il Principe Harry ha deciso di dire tutta la verità: Ecco i dettagli (Di martedì 20 luglio 2021) Il Principe Harry non ha più peli sulla lingua: ha deciso di vuotare il sacco su quello che succede all’interno di Buckingham Palace. Harry WindsorIl Duca del Sussex sembra inarrestabile. Da quando ha sposato l’attrice Meghan Markle, Harry Windsor ha deciso di parlare senza peli sulla lingua della famiglia, arrivando anche spesso ad attaccarla, come successo durante la scandalosa intervista con Oprah Winfrey. Ora ha deciso di vuotare il sacco e di dire tutta la verità (di nuovo). Harry ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 luglio 2021) Ilnon ha più peli sulla lingua: hadi vuotare il sacco su quello che succede all’interno di Buckingham Palace.WindsorIl Duca del Sussex sembra inarrestabile. Da quando ha sposato l’attrice Meghan Markle,Windsor hadi parlare senza peli sulla lingua della famiglia, arrivando anche spesso ad attaccarla, come successo durante la scandalosa intervista con Oprah Winfrey. Ora hadi vuotare il sacco e dila(di nuovo)....

