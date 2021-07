IBM | ricavi e utili crescono più delle attese nel secondo trimestre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – IBM, unasocietà più antiche e più grandi al mondo nel settore informatico, ha registrato risultati migliori del previsto neldell’anno. Isono stati pari a 18,7 miliardi di dollari, in aumento del 3% su base annua (il tasso più alto in 3 anni) e superiori ai 18,29 miliardi di dollari previsti dagli analisti. L’utile per azione è aumentato del 7% a 2,33 dollari per azione, rispetto ai 2,29 dollari per azione del consensus,dati Refinitiv. “Abbiamo ampliato i margini operativi e aumentato i profitti nel, fornendo un contributo ...