Governo: Tabacci, su Fornero polemiche strumentali, gode della mia piena fiducia (Di martedì 20 luglio 2021) 'Leggo di polemiche strumentali con riferimento alle nomine del Consiglio di indirizzo del Dipartimento per il coordinamento della politica economica da me istituito, nominato e presieduto. Il ... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 20 luglio 2021) 'Leggo dicon riferimento alle nomine del Consiglio di indirizzo del Dipartimento per il coordinamentopolitica economica da me istituito, nominato e presieduto. Il ...

Advertising

ilgattoromy1 : RT @tranellio: In questo fantastico governo, grazie a Tabacci, oltre alla Fornero c'è Anna Maria Tarantola, quella ch'era ai vertici della… - buronjek : RT @GiancarloDeRisi: Una nomina assurda. Tabacci lo ha fatto apposta a chiamare la Fornero in funzione anti Salvini. E Draghi non doveva pe… - Simo07827689 : RT @tranellio: In questo fantastico governo, grazie a Tabacci, oltre alla Fornero c'è Anna Maria Tarantola, quella ch'era ai vertici della… - RStellata : @GiorgiaMeloni @mattinodinapoli @FratellidItalia Parlaci della Fornero intrododotta arbitrariamente da Tabacci a Pa… - lvoir : RT @tranellio: In questo fantastico governo, grazie a Tabacci, oltre alla Fornero c'è Anna Maria Tarantola, quella ch'era ai vertici della… -