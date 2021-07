Giffoni | i MeteoHeroes protagonisti all’edizione 2021

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ambiente, clima e meteorologia sbarcano al50Plus, cinquantunesima edizione del festival di cinema per ragazzi più famoso al mondo, che si svolgerà da domani 21 luglio fino a sabato 31 aValle Piana (Salerno). Tra idella manifestazione ci sarà infatti la serie d’animazione, che tramite le avventure di sei giovanissimi supereroi affronta in maniera semplice, istruttiva e divertente le tematiche del rispetto della natura, dell’importanza dell’ecologia e dei pericoli del cambiamento climatico. Venerdì 23 luglio, davanti a due giurie composte in ...