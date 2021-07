Fran Lebowitz, la scrittrice che non scrive (ma è politicamente scorretta) (Di martedì 20 luglio 2021) La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire è la raccolta degli scritti di Fran Lebowitz, scrittrice e umorista senza peli sulla lingua e grande amica di Martin Scorsese Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 luglio 2021) La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire è la raccolta degli scritti die umorista senza peli sulla lingua e grande amica di Martin Scorsese

Chiara_Calime : Quando avrò 50 anni voglio essere come Fran Lebowitz #pretenditsacity - paolorm2012 : RT @Sciandi: Da oggi trovate in libreria Fran Lebowitz per @libribompiani Ringrazio @Linkiesta per aver ospitato la mia prefazione https:… - Mielinaa : On page 60 of 304 of La vita è qualcosa da far, by Fran Lebowitz: Non mi sta arrivando - dopiot : RT @bottafranco2: 'Non permettete a vostro figlio di chiamarvi con il nome di battesimo. Non vi conosce abbastanza bene ' (Fran Lebowitz) - bottafranco2 : 'Non permettete a vostro figlio di chiamarvi con il nome di battesimo. Non vi conosce abbastanza bene ' (Fran Lebowitz) -

Fran e l'arte della chutzpah Da mezzo secolo è una delle voci più amate e odiate d'America. C'è però voluto l'amico Martin Scorsese a catapultare la settantenne Fran Lebowitz oltre i confini nazionali grazie a un documentario, Pretend it's a city (Netflix), che la porta in scena nel suo ambiente naturale. L'adorata New York, la città che ha scelto a 19 anni e ...

