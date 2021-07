(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Bacoli,l’ad: duedi 21 e 23 anni sarebbero state avvicinate da un signore che le aveva viste baciarsi in auto e successivamente le ha aggredite verbalmente schiaffeggiato poi la ragazza più giovane”. Lo rende noto Antinoo Arcigay Napoli che aggiunge: “Il tutto – questa volta – in un clima omertoso di un quartiere che non è intervenuto in alcun modo”. Arcigay riporta quanto scritto da una delle. “Vi contatto – si legge – perché abbiamo bisogno di aiuto. Ho avuto la fortuna di ...

anteprima24 : ** Dopo #Miseno, violenta aggressione a una coppia di ragazze lesbiche anche ad #Arzano ** - Vitiello84Tony : @Stefanialove_of Dopo Capo Miseno, ad Arzano si è consumata la violenza e l'aggressione contra un'altra coppia di r… -

Quello di Capo Miseno però non è l'unico episodio di omofobia avvenuto in questi giorni. Una violenta l'aggressione è stata registrata anche ad Arzano : due ragazze di 21 e 23 anni sarebbero state ...Della Ragione ha espresso la propria solidarietà e quella della città per l'accaduto, dopo averlo ... Poi organizzeremo iniziative sui temi scottanti dell'omofobia proprio sulla spiaggia di Miseno, dove ...Bacoli, aggressione omofoba in spiaggia a Miseno: ragazze lesbiche napoletane invitate ad andar via 'perché cattivo esempio per i bambini' VIDEO.