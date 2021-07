Confronto Regioni - governo | si decide sui ' colori' | green pass e stato d' emergenza

(Di martedì 20 luglio 2021) Mentre oggi si registra un' impennata dei contagi , quasi 1.500 in più nelle ultime 24 ore , prosegue iltrasia sulla revisione dei parametri per applicare le zone sia ...

TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Green pass, le regioni mettono a punto le proposte da sottoporre al governo. Domani il confronto. Si va verso nuovi parametri p… - tg2rai : Green pass, le regioni mettono a punto le proposte da sottoporre al governo. Domani il confronto. Si va verso nuovi… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Conferenza delle Regioni: la @ProvinciaTrento sostiene la linea morbida sul Green Pass. Domani il confronto Stato - Reg… - TgrRaiTrentino : Conferenza delle Regioni: la @ProvinciaTrento sostiene la linea morbida sul Green Pass. Domani il confronto Stato -… - messveneto : Speranza: “Vaccino essenziale anche sotto i 40 anni. 36 milioni di Green Pass scaricati fino ad oggi”: Il ministro… -

Boom di contagi Francia e Germania- governo Tra le proposte che sono al vaglio c'è quella di ridurre il numero delle zone, da 4 a 3 colori , quella di applicare maggiore ...Nel timore di ripercussioni sulla stagione turistica, il Trentino - nelcon le altre- chiede flessibilità. Domani la conferenza Stato -CreditsLe anticipazioni sul decreto legge del 21 luglio. Slittano questioni su sport, scuola e obbligo vaccinale per insegnanti ...In queste ore stiamo ragionando in un confronto nel governo e con le regioni, per capire quali sono le scelte migliori da fare». Stesso andamento per i contagi registrati nella Regione Lazio che oggi ...