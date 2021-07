Cenere dell’Etna, Curcio: “Al fianco dei comuni per sostegno spese” (Di martedì 20 luglio 2021) “È evidente che il fenomeno delle ceneri vulcaniche ha un aspetto contingente d’urgenza che è quello di dare le risposte oggi, e come Protezione Civile lo stiamo facendo con la Regione Siciliana con lo stanziamento dei fondi che consentiranno ai comuni di affrontare le spese fino a oggi sostenute”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio, a Catania, al termine di una riunione con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. fag/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) “È evidente che il fenomeno delle ceneri vulcaniche ha un aspetto contingente d’urgenza che è quello di dare le risposte oggi, e come Protezione Civile lo stiamo facendo con la Regione Siciliana con lo stanziamento dei fondi che consentiranno aidi affrontare lefino a oggi sostenute”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio, a Catania, al termine di una riunione con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. fag/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

