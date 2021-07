Calciomercato Roma | se parte Smalling il sostituto arriva dall’Olanda | i dettagli

(Di martedì 20 luglio 2021): se Chrisdovesse partire, il club giallorosso potrebbe puntare tutto su Marcos Senesi del Feyenoord Laè a lavoro per costruire la squadra perfetta per José Mourinho. Nella zona centrale di difesa, gli acquisti sono legati al futuro di Chris. Se l’inglese dovesse restare, i giallorossi resteranno così dietro mentre se dovesse andar via si procederà alla ricerca di un erede. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, laavrebbe già individuato il possibiledell’ex Manchester United. Si tratta di Marcos Senesi, ...

Advertising

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - DiMarzio : #Roma | In chiusura la cessione di #Kluivert al #Nizza - DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - MonEleonora : RT @ANPIRomaPosti: ??POST MUTO ?? Caso 'Bella Ciao', striscione choc degli ultras a Roma: 'Hysaj verme, la Lazio è fascista!' - ilpodsport : #Calciomercato Arsenal, ufficiale l'acquisto di Lokonga: Xhaka più vicino alla Roma #ilpodsport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

L'idea di acquistare un difensore centrale di spessore che possa comandare il reparto non è svanita anche se rimane subordinata alla partenza di Smalling . Come riporta Stefano Carina su Il ...Una volta risolta la questione Nainggolan, l'expuò tornare in Sardegna e la risoluzione di questa trattativa potrebbe dare maggiore slancio per quella, in entrata, che riguarda Nahitan Nandez.A Firenze, 3 positivi e 9 in quarantena dopo Italia-Inghilterra davanti a un maxi-schermo all’aperto. Sono rientrati in Italia 58 studenti trattenuti a Malta ...La Vis 2008, dopo l’addio di Davide Giuntella, che per motivi professionali è andato a Roma, ha individuato la nuova persona ... 2010 nel ruolo di preparatore atletico in prime squadre di calcio, la ...