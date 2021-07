Bimba marocchina picchiata e usata come schiava dalla matrigna | orrore a Torino

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug — Unatrattatauna sguattera,una figlia di serie b rispetto alla sorella: alimentata a cibi scaduti,, umiliata e costrettaa sbrigare lavori domestici, a sette anni. Una vicenda agghiacciante che ricorda la favola di Cenerentola: ma qui non c’è nessuna fata, solo un padre assente — assolto dai giudici — e una madre adottiva sadica. Per lei si sono aperte le porte del carcere dove dovrà scontare una pena di un anno e sei mesi. Lo riporta Repubblica. Lae la ...

