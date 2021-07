Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e progredisce, verrà ripresentato da Ubisoft – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 20 luglio 2021) Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e il suo sviluppo procede bene, a quanto pare verrà ripresentato da Ubisoft ma non ci sono ancora notizie al riguardo.. Beyond Good & Evil 2 a quanto pare sta andando avanti con lo sviluppo, con il progetto che “procede bene” secondo quanto riferito da Ubisoft nella sua recente conferenza dedicata agli investitori, durante la quale il publisher ha parlato della volontà di effettuare una nuova ... Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021)2 èe il suo sviluppo procede bene, a quanto paredama non ci sononotizie al riguardo..2 a quanto pare sta andando avanti con lo sviluppo, con il progetto che “procede bene” secondo quanto riferito danella sua recente conferenza dedicata agli investitori, durante la quale il publisher ha parlato della volontà di effettuare una nuova ...

