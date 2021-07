Zona Gialla | verso il cambiamento dei parametri La conferma di Speranza

Advertising

davidefaraone : Due le misure da prendere: 1.riaprire tutto e libertà assoluta per chi ha il green covid pass, alcune limitazioni… - ladyonorato : Nuove zone gialle? Un suicidio! - repubblica : Roma, maxi focolaio nato da Italia-Belgio: 'E' l'inizio dell'effetto Europei, e ora rischiamo la zona gialla' - UnioneSarda : #Sardegna - L'Isola teme la zona gialla, ma Speranza annuncia: “Cambieranno i parametri” - ArturoMarghera : @primumvivere2 @539th Purtroppo è stato sempre così. Il record di morti di gennaio in Veneto, è stato favorito anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Gialla

ilmessaggero.it

Oggi 19 luglio non ci sarà nessun cambio di colore nella mappa dell'Italia tutta bianca ma lo spettro, con il ritorno a regole e misure più restrittive, preoccupa alcune Regioni (a ...Leggi anche Covid Italia e variante Delta, spettro nuova ondata eIeri sono stati rilevati in Sardegna 230 nuovi positivi e il rischio di ritrovarci in zona gialla, con tutti i danni economici che ne deriverebbero, si fa ...Verso la SCELTA del GREEN PASS obbligatorio L'impennata dei contagi da coronavirus legati alla Variante Delta sta costringendo il governo italiano a correre ai ripari. Una delle ipotesi al vaglio per ...