Tokyo 2020, Yoshida: “Senza tifosi i Giochi non servono a nulla, tanti sacrifici inutili” (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa della delicata situazione Covid-19, i Giochi di Tokyo 2020 si disputeranno con un numero di tifosi sugli spalti notevolmente ridotto. A tal proposito Maya Yoshida, difensore della Sampdoria e della Nazionale giapponese, ha detto: “Mi chiedo a cosa servano queste Olimpiadi se i tifosi non potranno seguire le gare dal vivo. Questi Giochi sono stati finanziati anche grazie alle nostre tasse, inoltre le nostre famiglie hanno fatto tanti sacrifici. Ci hanno sempre sostenuto nonostante fossimo in un altro continente ed ora non possono ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa della delicata situazione Covid-19, idisi disputeranno con un numero disugli spalti notevolmente ridotto. A tal proposito Maya, difensore della Sampdoria e della Nazionale giapponese, ha detto: “Mi chiedo a cosa servano queste Olimpiadi se inon potranno seguire le gare dal vivo. Questisono stati finanziati anche grazie alle nostre tasse, inoltre le nostre famiglie hanno fatto. Ci hanno sempre sostenuto nonostante fossimo in un altro continente ed ora non possono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Toyota ritira video promozionali per Tokyo 2020. Teme un danno di immagine. Il presidente diserterà la cerimonia di… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Tg3web : Sono sempre più allarmanti i rapporti dal Giappone, a cinque giorni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, in piena nuova o… - periodicodaily : Tokyo 2020: Toyota non parteciperà ai video promozionali #Tokyo #Toyota #Tokyo2020 #olimpiadi @giancarlopacell - zazoomblog : Tokyo 2020 sponsor Toyota non trasmetterà spot su Olimpiadi - #Tokyo #sponsor #Toyota #trasmetterà -