Temptation Island: Federico rifiuta il falò (Di lunedì 19 luglio 2021) Floriana continua a vedere video in cui Federico è sempre più vicino alla single Vincenza. Il ragazzo, addirittura, ha chiesto alla tentatrice di uscire con lui. Floriana, così, ha deciso di portare il compagno al falò di confronto; lui, però, non ha accettato Negli ultimi video che Floriana, che aveva portato il fidanzato nel programma per risolvere alcuni problemi della loro relazione, ha visto

br4kence : Vorrei andare a Temptation Island solo per farmi la vacanza, e magari pure Filippo. - emoraplines : mi chiedo perché gli uomini di temptation island siano tutti dei cessi appena usciti dal culo e invece le fidanzate… - _erjka : i Tommasi mi fanno venire voglia di fidanzarmi e Temptation Island me la fa passare, PAZZESCO #tzvip #TemptationIsland - Pezzadazienda : L'ignoranza dei partecipanti a Temptation Island è strabiliante, non riesco a staccarmi, sono ipnotizzato #TemptationIsland - chovsen_ : federico ufficialmente fidanzato più codardo ed egoista mai visto a Temptation Island ?????????????? #TemptationIsland -