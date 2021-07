Per iPhone 13 una funzione tipicamente Android, le ultime voci (Di lunedì 19 luglio 2021) iPhone 13 verrà presentato tra la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale, come ormai da tradizione da anni ed anni. Mark Gurman di ‘bloomerg.com‘ ha fornito altre indicazioni in merito al prossimo melafonino, che potrebbe ereditare una funzione che i dispositivi Android vantano ormai da diverso tempo. Il riferimento è alla funzione Always-on Display, che è già stata utilizzata a bordo di Apple Watch. L’azienda californiana ci sta riflettendo sul serio, anche se poi non è affatto sicuro che la funzione venga implementata su iPhone 13. In ogni caso, la prossima generazione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)13 verrà presentato tra la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale, come ormai da tradizione da anni ed anni. Mark Gurman di ‘bloomerg.com‘ ha fornito altre indicazioni in merito al prossimo melafonino, che potrebbe ereditare unache i dispositivivantano ormai da diverso tempo. Il riferimento è allaAlways-on Display, che è già stata utilizzata a bordo di Apple Watch. L’azienda californiana ci sta riflettendo sul serio, anche se poi non è affatto sicuro che lavenga implementata su13. In ogni caso, la prossima generazione ...

