Nessuna alternativa a Draghi (Di lunedì 19 luglio 2021) La situazione italiana rischia di diventare sempre più inquietante al netto della iniezione di euforia e di ottimismo che, insieme a qualche contagio in più, è stata fatta al paese con la vittoria della nazionale all’Europeo. Sommovimenti percorrono, senza eccezione alcuna, tutte le forze politiche e tutti gli schieramenti a fronte di un governo che sta svolgendo un ruolo fondamentale per salvare l’Italia sia dal punto di vista sanitario che da quello economico e sociale. In primo luogo, il Movimento 5 stelle è andato incontro a divisioni profonde, il cui esito è tutto da capire. L’eventuale conquista della leadership da parte di Conte sta avvenendo esattamente nella situazione opposta a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) La situazione italiana rischia di diventare sempre più inquietante al netto della iniezione di euforia e di ottimismo che, insieme a qualche contagio in più, è stata fatta al paese con la vittoria della nazionale all’Europeo. Sommovimenti percorrono, senza eccezione alcuna, tutte le forze politiche e tutti gli schieramenti a fronte di un governo che sta svolgendo un ruolo fondamentale per salvare l’Italia sia dal punto di vista sanitario che da quello economico e sociale. In primo luogo, il Movimento 5 stelle è andato incontro a divisioni profonde, il cui esito è tutto da capire. L’eventuale conquista della leadership da parte di Conte sta avvenendo esattamente nella situazione opposta a ...

HuffPostItalia : Nessuna alternativa a Draghi - zarkon85 : @Car155005 @matteosalvinimi Non è necessaria nessuna alternativa, questo è il punto, chi ha paura si vaccini e usi… - Chemcalsadness : * quando ancora il contratto non era scaduto Li avrei fatti scappare da quei cessi ma non mi fido di nessuna alter… - simonaumberta : RT @FabioInsenga: Ora si deve scegliere da che parte stare. Non c’è alternativa. #greenpass - luciaperiss : RT @Al3xI98O: @Lorena_Sca_ Il bello di essere all'opposizione in Italia è che devi solo dire no... Nessuna idea, nessuna alternativa, solo… -