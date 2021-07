Nel Regno Unito scatta il Freedom Day | via le restrizioni anti-Covid

(Di lunedì 19 luglio 2021) Contro tutto e tutti, il premier britannico Boris Johnson non molla: nelto ilDay, nonostante le preoccupazioni degli esperti per via dell’aumento dei contagi, giornata nella quale sono state revocate quasi tutte leimposte contro la diffusione del-19, tra cui il rispetto del distanziamento sociale e l’obbligo di indossare InsideOver.

Advertising

fanpage : È nuovo boom di contagi nel Regno Unito. - MedicalFactsIT : Covid, secondo 1.200 scienziati la fine delle restrizioni nel Regno Unito è una minaccia per il mondo #MedicalFacts… - fattoquotidiano : I numeri dei contagi sono ormai da picco pandemico [di Sabrina Provenzani] - mindo_le : Nel Regno Unito i contagi corrono ad una velocità pazzesca, ma il numero di decessi è praticamente fermo. I numeri… - rikercommander : RT @benq_antonio: 'Nel Regno Unito scatta il FreedomDay '. Ma dopo gli europei, il torneo di tennis, la F1 ieri, tutti eventi con migliai… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Regno

Immediata la reazione delle autorità australiane che hanno deciso di annullarle il visto e rispedirlaUnito in giornata. Il ministro degli Interni Karen Andrews ha definito i commenti della ...... Stati Uniti, Canada, Cina,Unito e Svezia, per promuovere i propri programmi preclinici, ... ha, inoltre, modificato2018 il proprio status legale in Società Benefit, concretizzando la volontà ...Sono coinvolte decine di paesi che utilizzano un potente software sviluppato in Israele per spiare terroristi e criminali, secondo i documenti analizzati da diversi giornali internazionali ...Da oggi in Inghilterra si torna alla piena normalità nonostante un nuovo boom di contagi. Il Premier Boris Johnson è in isolamento dopo essere entrato in contatto con un positivo, mentre ha il Covid i ...