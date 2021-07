M5s, Conte: “Ministro Cingolani ha tutta la nostra fiducia. Ora passare da slogan ai fatti” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il Ministro Cingolani ha tutta la nostra fiducia, è un Ministro che sta lavorando molto e il M5s darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l’economia circolare… beh, su questo bisogna rimboccarsi le maniche e passare dagli slogan ai fatti concreti”. Lo ha dettoil leader in pectore del M5s Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, spiegando di essersi confrontato con il presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Ilhala, è unche sta lavorando molto e il M5s darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l’economia circolare… beh, su questo bisogna rimboccarsi le maniche edagliaiconcreti”. Lo ha dettoil leader in pectore del M5s Giuseppeal termine dell’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, spiegando di essersi confrontato con il presidente del ...

