Green pass, dai treni ai ristoranti al chiuso: ecco dove sarà obbligatorio. Il nodo dell’entrata in vigore (Di lunedì 19 luglio 2021) In settimana il decreto legge che allargherà l'obbligo del Green pass, rilasciato solo dopo aver completato il ciclo di vaccinazione e non più dopo una sola dose. Accordo vicino anche sul cambio dei parametri, facendo prevalere il tasso di ospedalizzazione rispetto all’incidenza dei contagi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 luglio 2021) In settimana il decreto legge che allargherà l'obbligo del, rilasciato solo dopo aver completato il ciclo di vaccinazione e non più dopo una sola dose. Accordo vicino anche sul cambio dei parametri, facendo prevalere il tasso di ospedalizzazione rispetto all’incidenza dei contagi

