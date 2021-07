Gattuso | “Inzaghi preparato Pressione? Normale | soprattutto se alleni la squadra Campione d’Italia”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Gennarosull’arrivo di Simoneall’Inter Tra gli allenatori al via della prossima Serie A non ci sarà Gennaro. L’ex allenatore del Napoli ha parlato della stagione che attende i suoi colleghi in un’intervista concessa a Il Messaggero. Inevitabile anche un passaggio sull’arrivo di Simonesulla panchina dell’Inter. Ecco le sue parole. “La Juve resta la più forte proprio per la qualità di gran parte dei suoi giocatori. E il ritorno di Massimiliano Allegri sposta parecchio: ha vinto tanto e non solo lì. E conosce l’ambiente. L’Inter? Simoneè giovane e ...

Dopo aver fatto bene con il Napoli, Gennaroè in cerca di una nuova avventura da tecnico. ... Si riferisce a Mourinho, Allegri e Sarri? "Anche a Spalletti e. In A c'è il top. Dovevo ...... non capitava dal 2007 - 2008 (, Gilardino,, Nesta, Oddo e Pirlo nel Milan'.Entrano in scena personaggi di primo piano, tecnici che hanno vinto: Mourinho, Allegri, Sarri, anche Spalletti e Inzaghi. Mai visto in Azzurro un centrocampo tecnico come quello con Barella, Jorginho, ...Gennaro Gattuso attacca gli inglesi: “non sanno perdere. Chiedono di inginocchiarsi contro il razzismo e poi insultano tre ragazzi che sbagliano un rigore" ...