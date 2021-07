Femminicidio, donna uccisa a coltellate in una RSA in Alto Adige (Di lunedì 19 luglio 2021) Femminicidio, ci troviamo in Trentino Alto Adige, una donna di 78 anni era ospite di una struttura, un visitatore l’ha accoltellata al cuore più volte. Femminicidio, una donna è stata accoltellata in una RSA in Alto Adige (Getty Images)L’uomo aveva avuto un legame affettivo in passato con la donna, subito è stato arrestato dai Carabinieri, intanto la procura di Bolzano sta coordinando l’inchiesta. Tutti si chiedono la motivazione che ha spinto l’uomo a commettere un omicidio così cruento, il delitto è stato pianificato nel ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021), ci troviamo in Trentino, unadi 78 anni era ospite di una struttura, un visitatore l’ha accoltellata al cuore più volte., unaè stata accoltellata in una RSA in(Getty Images)L’uomo aveva avuto un legame affettivo in passato con la, subito è stato arrestato dai Carabinieri, intanto la procura di Bolzano sta coordinando l’inchiesta. Tutti si chiedono la motivazione che ha spinto l’uomo a commettere un omicidio così cruento, il delitto è stato pianificato nel ...

