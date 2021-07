“È morto di Covid”. Serena Bortone, l’annuncio tra stupore e rassegnazione: “Sono addolorata” (Di lunedì 19 luglio 2021) La giornalista e volto televisivo Serena Bortone ha informato le sue decine di migliaia di follower di una tristissima notizia. Lo scorso 17 luglio il famoso e brillante regista teatrale Graham Vick è scomparso all’età di 67 anni dopo aver contratto il Covid. Le sue opere Sono note in tutto il mondo in quanto originali ed anticonformiste, in grado di rompere la tradizione. Purtroppo le complicazioni di salute dovute al Covid non hanno lasciato speranze per Graham Vick, che avrebbe compiuto 68 anni il prossimo dicembre. Serena Bortone, attraverso il suo profilo ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 19 luglio 2021) La giornalista e volto televisivoha informato le sue decine di migliaia di follower di una tristissima notizia. Lo scorso 17 luglio il famoso e brillante regista teatrale Graham Vick è scomparso all’età di 67 anni dopo aver contratto il. Le sue operenote in tutto il mondo in quanto originali ed anticonformiste, in grado di rompere la tradizione. Purtroppo le complicazioni di salute dovute alnon hanno lasciato speranze per Graham Vick, che avrebbe compiuto 68 anni il prossimo dicembre., attraverso il suo profilo ...

